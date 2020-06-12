Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

Об этом она написала в Facebook.

Притом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19.