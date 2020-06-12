Скандал с “перекройкой” Украины: опубликованы карты всех областей с “новыми” районами

В пятницу, 12 июня, Кабинет министров Украины утвердил и вносит в Верховную Раду законопроект о новом административно-территориальном устройстве Украины на уровне громад и районов.

Как стало известно, в законопроекте не учтены многие пожелания из регионов.

В частности, предложения Харьковской и Черкасской облгосадминистраций проигнорированы полностью, а Луганской и Хмельницкой ОГА и Ассоциации объединенных территориальных громад – учтены частично.

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Согласно законопроекту, Кабмин планирует создать:

в АР Крым 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский

в Винницкой области 5 районов: Винницкий, Гайсинский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий

в Волынской области 4 района Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковель, Луцкий

в Днепропетровской области 6 районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский

в Донецкой области 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский

в Житомирской области 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский

в Закарпатской области 5 районов: Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский, Хустский

в Запорожской области 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский

в Ивано-Франковской области 5 районов Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский

в Киевской области 6 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Бучанский, Обуховский, Переяславский, Фастовский.

в Кировоградской области 4 района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александровский.

в Луганской области 8 районов: Алчевский, Антрацитовский, Довжанский, Луганский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельск, Счастьенский.

во Львовской области 7 районов Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.

в Николаевской области 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский.

в Одесской области 6 районов: Белгород-Днестровский, Белгородской, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.

в Полтавской области 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский.

в Ровенской области 4 района: Вараський, Дубенский, Ровенский, Сарненский.

в Сумской области 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский.

в Тернопольской области 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.

в Харьковской области 7 районов: Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Люботинский, Харьковский, Чугуевский.

в Херсонской области 3 района: Генический, Новокаховский и Херсонский.

в Черкасской области 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский и Черкасский.

в Черновицкой области 3 района: Сторожинецкий, Хотинский и Черновецкий.

в Хмельницкой области 5 районов: Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Староконстантиновский, Хмельницкий и Шепетовский.

в Черниговской области 4 района: Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий и Черниговский.

Проект Закона об изменении админ-территориального устройства предусматривает избрание старост в городах, которые предлагается присоединить к большим городам.

Также проект Закона предусматривает реорганизацию призывной системы, состоящей из 522 военкоматов.

Территориальная сеть органов центральной власти на местах в 2020-м году меняться не будет, это должно произойти в 2021-м году.

Как сообщал “источник”, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что создание Береговского района в Закарпатской области – результат административно-территориальной реформы, а не вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины.