Что закроют в Киеве в случае усиления карантина: заявление Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что если показатель заболеваемости коронавирусом достигнет 24 больных на 100 тысяч человек, то Киев будет вынужден вернуть часть ограничений.

Об этом он сказал на брифинге.

“Если другой показатель по заболеваемости достигнет 24 больных на 100 000 человек Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 000 населения”, – сказал Кличко.

По его словам, восстановление ограничений будет касаться мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения.

Также Виталий Кличко попросил правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантина в столице.

“Я обращаюсь к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами. Многие люди не соблюдают даже элементарных правил, не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу”, – подчеркнул Кличко.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 95 человек, среди них – 16 медиков. Один человек умер.