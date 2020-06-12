Украина разрешила въезд туристам из 4 стран, на очереди еще 5: инфографика

Кабминет министров 12 июня принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах Украины и разрешил въезд для иностранцев из некоторых стран.

Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19 и находились на территории таких государств в течение последних 14 дней“, – отметил он.

Такое решение связано с восстановлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня.

“Прерогатива в открытии границ остается для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете“, – сообщил Криклий.

Он разместил соответствующую инфографику, где речь идет о том, что авиасообщение с Албанией и США будет осуществляться без ограничений на границе и без тестирования на коронавирус, с Великобританией – при условии направления на карантин на 14 дней, с Турцией – без ограничений на границе и тестированием по прибытии.

С 27 июня планируется возобновление авиасообщения с Тунисом (с тестированием по прибытии).

Также после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром и Черногорией (с пересмотром раз в две недели), а также с Грузией и Грецией (с 1 июля).

В Мининфраструктуры отмечают, что эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение.

Как сообщал “источник”, ранее Еврокомиссия ввела критерии для открытия границ туристам из стран, которые не входят в ЕС.

Также ранее стало известно о том, что Еврокомиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для туристов с 1 июля.