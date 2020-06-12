Гайдай пообещал, что скандальные дома в Рубежном все-таки достроят

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что один судебный процесс вокруг скандальных домов в Рубежном уже выигран и они таки будут сданы в эксплуатацию.

Об этом он рассказал во время традиционного прямого эфира на своей странице в Facebook.

Гайдай озвучил проблематику людей, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц. «Я постоянно получаю множество вопросов на тему ВПЛ. В ближайшее время мы получим проект двух домов на 45 квартир в Кременной. Там должны жить и люди с инвалидностью, и медработники, и военнослужащие, и внутренне перемещенные лица, и деятели культуры, а также педагоги. Я не хочу, чтобы люди уезжали из Луганщины, хочу, чтобы специалисты оставались здесь! Поэтому мы должны создать условия труда и быт этих людей комфортными ».

Также Сергей Гайдай сообщил, что существует довольно амбициозный проект совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Так, существует план по строительству небольшого городка вблизи Северодонецка, где будет возведены домики площадью 70-80 квадратных метров. Эти новостройки будут рассчитаны исключительно на переселенцев из временно оккупированных территорий. По словам Сергея Гайдая, реализация этого проекта начнется в следующем году.

Напомним, что возвести девятиэтажный дом в Рубежном для переселенцев надумали еще в 2016 году. Стоимость проекта – 70 млн грн. Дом построили, но несколько лет так и не сдали в эксплуатацию. Строители остановили работы уже на финише.

Скандал стал публичным после того, как в департаменте капитального строительства обладминистрации сменилось руководство. Там заявили, что затраты на возведение 106 квартир приблизились к 100 млн грн.

Второй проект – это общежитие на 60 комнат за миллион долларов, которое тоже «привели в порядок».