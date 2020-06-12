Заря – Динамо: где смотреть матч чемпионата Украины 13 июня

В субботу, 13 июня, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины между луганской “Зарей” и киевским “Динамо”. Игра пройдет на стадионе “Славутич-Арена” в Запорожье. Онлайн трансляция матча Заря – Динамо будет доступна на “источнике”.

Начало встречи – в 17:00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “2+2”.

Это будет третья встреча команд в текущем сезоне. Киевляне в противостоянии с луганской командой в нынешней кампании пока не побеждали. Первая встреча между соперниками завершилась вничью со счетом 2:2. Второй матч завершился победой “Зари” с результатом 2:1.

“Заря” с “Динамо” делят второе и третье места в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав по 49 очков.

Ранее “источник” сообщал, что один из лидеров украинского футбола может прекратить существование.