Минреинтеграции предлагает разрешить пересечение КПВВ в утренние и вечерние часы

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, цель обращения – изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности.

“Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий”, – сказано в сообщении.

Напомним, в Украине в настоящее время действует режим адаптивного карантина. Понимая, что за период жестких ограничений на передвижение у людей накопилось много проблем гуманитарного характера, было принято решение с 10 июня возобновить работу КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» в регламентированном режиме. Также, Правительством было принято решение, которое позволяет детям, направляющимся на подконтрольную территорию для участия в ВНО не проходить обсервацию. Аналогичные послабления распространяются и на одного человека, сопровождающего каждого из абитуриентов. Все они при наличии соответствующих документов смогут пересечения линии разграничения.

Также стало известно о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г.. Севастополь. С 15 июня 2020 будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

«Проведен ряд консультаций с Постоянным Представителем Президента Украины

в Автономной Республике Крым с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня » , – сообщил вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников .

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемические требования – это контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересекает границу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома». Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.