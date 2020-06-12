Американский рэпер рассказал, как отдувался за Джастина Бибера в скандалах с наркотиками

Рэпер Лил Твист, друживший с Джастином Бибером в начале 2010-х, рассказал, что менеджеры поп-исполнителя сделали его козлом отпущения в скандалах с наркотиками, в которые тот регулярно попадал.

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“Если бы Джастина обвинили в незаконном хранении марихуаны в начале его карьеры, это было бы плохо для него. Поэтому однажды мне позвонили и сказали: “Твист, ты действительно любишь этого парня?” Я сказал: “Да”. Они сказали: “Круто, если ты любишь его, то можешь взять удар на себя – небольшие проблемы с травой. Ты связан с Лил Уэйном, ты рэпер”, – рассказал Твист (Кристофер Линн Мур) в подкасте Mina’s House.

Музыкант не уточнил, за что конкретно ему приходилось отвечать перед полицией и общественностью, но в 2013 году его дважды арестовывали за рулем автомобиля Бибера. Также таблоиды писали, что Твист устроил вечеринку с марихуаной в особняке Бибера, когда певец якобы находился в Европе.

“Дошло до того, что мне даже не нужно было там присутствовать, они просто говорили: “Твист сделал это, Твист сделал то”. Это уже было слишком”, – сказал рэпер.

У Лил Твиста были проблемы с законом и независимо от Джастина Бибера. В 2014 году его приговорили к году тюремного заключения за избиение и ограбление актера Nickelodeon Кристофера Мура.