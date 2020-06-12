Пытаются подставить украинцев: опубликованы фото “художеств” наемников Путина в Ливии

Российские наемники в Ливии, поджигая и грабя дома местных жителей, бежавших от боев, наносят провокационные граффити, которые бросают тень на Украину.

Об этом пишет на своей странице в сети Facebook народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Ирина Фриз.

По ее словам, в окрестностях ливийского Триполи российские наемники генерала Хафтара, которого в гражданской войне поддерживает Москва, занимаются вандализмом. В одном из домов были найдены граффити, которые должны были обвинить украинцев в участии в боевых действиях.

Однако, плохое образование и шовинизм выдают настоящих создателей этой провокации.

“Грамматические ошибки, незнание того, как на самом деле выглядит украинский трезубец, латинская буква n и пренебрежительное шовинистское название украинцев доказывает причастность россиян из подразделения ЧВК “Вагнер” к позорной акции”, – заметила Ирина Фриз.

Она утверждает, что фейковость этой провокации очевидна даже иностранцам.

Как сообщал “источник”, российская государственная компания “Гознак” напечатала по заказу генерала Халифы Хафтара ливийскую валюту в эквиваленте 1,1 миллиарда долларов США.