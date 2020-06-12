В Украине разрешили отмечать один из главных праздников в жизни

В Украине разрешили праздновать свадьбы, но при этом на таких мероприятиях должны соблюдать определенные меры безопасности.

Такое заявление 12 июня во время брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на свадьбах, как и на других массовых мероприятиях, нужно пользоваться индивидуальными средствами защиты.

“Праздновать свадьбу можно, если вы соблюдаете установленные ограничительные меры.



В частности, это социальная дистанция по возможности – понимаю, что это свадьба, пользование антисептиками и другие мероприятия, о которых мы неоднократно говорили”, – пояснил глава Минздрава.

Ранее “источник” сообщал, что со среды, 10 июня в Украине в рамках адаптивного карантина возобносили работу базы отдыха на морском побережье.