Под Сумами произошла трагедия с ветераном АТО: детали смерти

В Сумской области полиция устанавливает причины и обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Сумской области.

ЧП произошло в 01:20 12 июня в одном из сел Краснопольского района.

В полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж.

На место происшествия выехали правоохранители, в том числе следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Они установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно сам подорвал гранату.

Среди причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой.

Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор как привез из зоны АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Нацгвардии.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал “источник”, ранее в киевском супермаркете мужчина угрожал охранникам гранатой.

Также ранее в общежитии Одессы во время застолья взорвали гранату.