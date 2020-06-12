Под Сумами произошла трагедия с ветераном АТО: детали смерти

В Сумской области полиция устанавливает причины и обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Сумской области.
ЧП произошло в 01:20 12 июня в одном из сел Краснопольского района.
В полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж.
На место происшествия выехали правоохранители, в том числе следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Они установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно сам подорвал гранату.
Среди причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой.
Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор как привез из зоны АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Нацгвардии.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
Как сообщал “источник”, ранее в киевском супермаркете мужчина угрожал охранникам гранатой.
Также ранее в общежитии Одессы во время застолья взорвали гранату.