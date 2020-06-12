Принц Гарри и Меган Маркл планировали уйти из королевской семьи задолго до свадьбы

11 августа в США выйдет биографическая книга “В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи”. В ней говорится, что 35-летний принц и его 38-летняя жена обсуждали отказ от королевской жизни еще до того, как поженились.

Фото: instagram.com/sussexroyal

“Семена “Мегзита” были посеяны еще до того, как они поженились. Правда в том, что Гарри долгое время был глубоко несчастлив, – рассказал источник изданию The Sun. – Он и Меган открыто обсуждали движение в другом направлении задолго до того, как поженились”.

Также книга опровергает, что решение бросить королевскую семью принадлежало Меган, которая не смогла адаптироваться к консервативному образу жизни. “Слово “Мегзит” всегда вызывало гнев Гарри, потому что оно означает, что Меган приняла решение уйти из королевской семьи. Однако это решение принял он сам”, – утверждает инсайдер.

Ранее Гарри открыто заявлял, что отказ от королевских полномочий и переезд в Северную Америку был обдуманным шагом. Об этом он рассказал двоим российским пранкерам, которые позвонили принцу, притворившись экоактивисткой Гретой Тунберг.

“Уверяю, жениться на принце или принцессе – это еще не все! Иногда правильное решение бывает непростым. Но это было правильное решение для нашей семьи, правильное решение защитить моего сына. И я думаю, что во всем мире чертовски много людей, которые могут идентифицировать и уважать нас за то, что мы ставим нашу семью на первое место”, – сказал Гарри.

Книгу “В поисках свободы” написали журналисты Омид Шорби и Каролин Дюран. Их работа основана на комментариях герцога и герцогини Сассекских и их ближайшего окружения.