Украинская партия “Оппозиционная платформа– За жизнь” несмотря на продолжающуюся войну с агрессором поздравила оккупантов с днем России.

Соответствующее поздравление размещено на сайте партии.

“Партия “Оппозиционная платформа– Зажизнь” от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником– днем России“, – говорится в поздравлении.

В ОПЗЖ считают, что “Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией” и в “восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ”.

“Диалог и компромиссы– вот путь к миру и согласию, восстановлению добрососедских отношений между нашими странами“, – сообщили в ОПЗЖ, не уточнив при этом, о каких компромиссах с агрессором может идти речь после нападения РФ на Украину, оккупации части ее территорий и убийства более 13 тыс. украинцев (по данным ООН).

ОПЗЖ на постоянной основе выступает за восстановление “дружбы с Россией”, несмотря на захват оккупантами украинского Крыма и вторжение на Донбасс.

Госпраздник день России отмечается в РФ ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР. Декларация была принята 12 июня 1990 года.

Как сообщал “источник”, 12 июня оккупационная администрация РФ в украинской Алуште повесила плакат с поздравлением ко дню России, на котором неправильно написали название этой страны.