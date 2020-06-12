Коронавирус и усиление карантина в Киеве: онлайн трансляция брифинга Кличко

В пятницу, 12 июня, киевский городской председатель Виталий Кличко проведет традиционный брифинг по поводу ситуации с коронавирусом и сообщит о возможном усиление карантина в столице, что повязано с ростом заболеваемости в Киеве.

Смотрите полное видео брифинга на “источнике”.

Как известно, в пятницу, 12 мая, на заседании штаба чрезвычайной ситуации по противодействию коронавирусу в Киеве должны принять решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая. Летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.

По данным на утро 12 июня, в Киеве за прошедшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 95 человек. Всего в столице с начала пандемии – 3 766 случаев заражения. За это время в Киеве умерло 85 человек, из них один – за прошедшие сутки, выздоровели – 1 132 (+79) человека.

Как сообщал “источник”, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 683 новых случаев коронавируса в разных областях страны.