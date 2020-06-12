Участница “Женского Квартала” похвасталась стройной фигурой спустя месяц после родов

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Украинская певица, участница юмористического проекта “Женский Квартал” Вера Кекелия всего за месяц смогла вернуть великолепную форму после первой беременности.

На своей странице в Instagram звездная мамочка опубликовала серию черно-белых снимков, на которых выглядит так, будто и не рожала вовсе. Вера позирует в легком цветочном платье, которое подчеркивает ее плоский живот и тонкую талию. Автором позитивных снимков выступила подруга и коллега Кекелии Марта Адамчук.

Фото: instagram.com/kekeliavera

“Когда Марта приходит на репетиции “Женского Квартала” с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото”, – поделилась Вера.

Поклонники и звездные друзья молодой мамы оставили множество приятных комментариев. “Вера, ты рожала вообще или нет? Худышка крутышка!”, – написала певица Светлана Тарабарова, которая скоро во второй раз станет мамой.

Фото: instagram.com/kekeliavera

“Ну вот где в мире справедливость? Только родила, а такая худышка”, “Отлично выглядите, даже и не скажешь, что после родов. Вы невероятно очаровательная”, “Какая красивая”, – восхищаются фолловеры Веры.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Фото: instagram.com/kekeliavera

  • Напомним, что Вера Кекелия впервые стала мамой 1 мая. Певица подарила своему супругу, музыканту Роману Дуде, сына Ивана. Интересно, что у пары были партнерские роды, муж певицы поддерживал любимую и переживал этот волнительный момент вместе с ней.
  • Певица также написала пост на тему конфликтов в отношениях и рассказала, как это происходит в ее семье. Публикацию молодая мама сопроводила своим черно-белым кадром с большим количеством тарелок.