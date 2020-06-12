Участница “Женского Квартала” похвасталась стройной фигурой спустя месяц после родов

Украинская певица, участница юмористического проекта “Женский Квартал” Вера Кекелия всего за месяц смогла вернуть великолепную форму после первой беременности.

На своей странице в Instagram звездная мамочка опубликовала серию черно-белых снимков, на которых выглядит так, будто и не рожала вовсе. Вера позирует в легком цветочном платье, которое подчеркивает ее плоский живот и тонкую талию. Автором позитивных снимков выступила подруга и коллега Кекелии Марта Адамчук.

Фото: instagram.com/kekeliavera

“Когда Марта приходит на репетиции “Женского Квартала” с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото”, – поделилась Вера.

Поклонники и звездные друзья молодой мамы оставили множество приятных комментариев. “Вера, ты рожала вообще или нет? Худышка крутышка!”, – написала певица Светлана Тарабарова, которая скоро во второй раз станет мамой.

Фото: instagram.com/kekeliavera

“Ну вот где в мире справедливость? Только родила, а такая худышка”, “Отлично выглядите, даже и не скажешь, что после родов. Вы невероятно очаровательная”, “Какая красивая”, – восхищаются фолловеры Веры.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Фото: instagram.com/kekeliavera