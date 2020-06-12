Водитель думать не привык: в сети показали фото наглого “героя парковки” в Киеве

В районе Севастопольской площади в городе Киеве водитель Range Rover припарковал свое габаритное транспортное средство на узком тротуаре, полностью преградив движение пешеходам.

Фото “героя парковки” опубликованы на Facebook-странице сообщества “Киев Оперативный”.

“Улица Вузовская, район Севастопольской площади, у Райффайзен банка Аваль. Водитель Range Rover почему-то совсем не подумал о том, как его автомобиль будут обходить. Почему? А если кто-то на инвалидной коляске?” – подписаны опубликованные снимки.

Автор поста назвал такую ситуацию классической для столичных тротуаров.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве сотрудники полиции и инспекции по парковке эвакуировали транспортные средства, которые водители припарковали на полосе общественного движения.