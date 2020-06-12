В Новопскове начали ремонт дороги по улице Магистральная. ВИДЕО

Вчера, 11 июня, Служба автомобильных дорог начала ремонтировать государственную дорогу Т13-07, которая проходит по улице Магистральная в пгт Новопсков.

Об этом сообщил глава Новопсковской ОТГ Вадим Гаев на своей странице в соцсети.



“Наконец-то, после многочисленных обращений на все уровни к руководству Службы автомобильных дорог, к руководству областной государственной администрации, дорога, которая находится в государственной собственности, сможет полноценно и безопасно использоваться”, – рассказал Вадим Гаев.

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Отметим, что трасса Т 1307 проходит по территории Сватовского , Белокуракинского , Новопсковского , Марковского и Меловского районов через Сватово – Белокуракино – Новопсков – Марковку – Меловое . Общая длина – 164,3 км.