Зеленский, ваш “привет” я получил, молчать не буду: Омелян об утреннем обыске в своем доме

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о деталях обысков, которые прошли у него дома утром 12 июня.

На своей странице в Facebook он написал, что обыск проводился во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

Омелян добавил, что против него формально никаких обвинений нет, из дома ничего не изъяли.

“О таких лихих 90-х говорил Зеленский? На таких основаниях завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками.

Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают вашей семье большие поздравления! Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов”, – написал он.

Как ранее написал в Facebook Владимир Омелян, 12 июня в 6.30 утра, в дом, в котором сейчас живет его семья, ворвались сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). По его словам, дело якобы касается бывших владельцев дома. Соцсети с гневом обсуждают действия ГБР.

Омелян, который был министром при президенте Петре Порошенко, является активным критиком нынешней власти.