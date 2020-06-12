Их ждет разгром, и они это понимают: Рабинович предсказал результат выборов для “слуг народа”

Сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович считает, что представители партии “Слуга народа” провалятся на местных выборах.

Об этом заявил политик в эфире программы “Прайм” на канале “112 Украина”.

“Возможно, они хорошие ребята на счет пошутить, погулять. Но страной управлять им надо еще поучиться. Могу сказать: “слуги народа” понимают, что на местных выборах они будут разгромлены по всей стране. Они наберут просто 0%!”, – заявил он.

Депутат отметил, что электорат “слуг” на востоке страны понимает, что мира эта команда не принесет, как и развития экономики, а их заявления об углублении сотрудничества с МВФ и вступлении в НАТО “еще больше усугубляют проблемы. Не лучше и на западе, где “попытка стать “вторыми Порошенко” у власти не удалась, потому что Порошенко в политическом спектре находится еще правее”, – заметил Рабинович.

Как он отметил, это его наталкивает на мысль, что “власть пойдет более порочным путем – под предлогом коронавируса откладывать проведение выборов”.

“Такая технология уже обсуждается во власти, они над этим интенсивно работают. И их понять можно. Ведь после местных выборов президенту Зеленскому придется отправлять в отставку всю команду по причине того, что его люди просто не смоли доказать свою полезность”, – спрогнозировал Вадим Рабинович.

Прокомментировал депутат и заявления спикеров партии “Слуга народа” о том, как “хорошо, что участие в местных выборах примут порядка сорока партий”, а также представил план своей партии.

“Власть уже занимается специальной “нарезкой” округов под себя, пытаясь вырвать победу. Я не знаю, что творят эти люди, но складывается впечатление, что они действуют по принципу “мы здесь проездом – делай что хочешь”… Давайте возвращаться от креатива к прагматизму, убирать тех, кто много говорят и ничего не делают! Как только мы вернемся к прагматизму, как только каждый начнет заниматься своим делом, мы начнем подниматься с колен… Хочу, чтобы для страны настал светлый период, который я связываю с партией “Оппозиционная платформа – За життя”. Если мы хотим мира, то у нас есть план Медведчука, если экономику хотите возродить, то у нас Бойко есть – поставьте его премьером! Верю: светлый период для Украины наступит, когда к власти придет партия “Оппозиционная платформа – За життя”, – признался Вадим Рабинович.