Наталья Могилевская представила свой мини-фильм – он о том, может ли на карантине выжить любовь взаперти

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала мини-фильм “Любов – то велика сила”, который состоит из пяти клипов исполнительницы.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале артистки. “Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти”, – прокомментировала Могилевская.





Режиссером мини-фильма выступил Герман Ненов. “Такой Наталью вы еще никогда не видели”, – отметил он.