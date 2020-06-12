Наталья Могилевская представила свой мини-фильм – он о том, может ли на карантине выжить любовь взаперти

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала мини-фильм “Любов – то велика сила”, который состоит из пяти клипов исполнительницы.
Премьера видео состоялась на YouTube-канале артистки. “Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти”, – прокомментировала Могилевская.
Режиссером мини-фильма выступил Герман Ненов. “Такой Наталью вы еще никогда не видели”, – отметил он.
- Наталья Могилевская не на шутку заинтриговала поклонников. После долгих разговоров о таинственном возлюбленном певица вдруг показалась в Инстаграм в подвенечном платье и заговорила о свадьбе.
- Певица также призналась, что готова к важному для каждой женщины шагу – стать матерью. Но будет ли это усыновление или 44-летняя Могилевская решиться родить – пока не известно.