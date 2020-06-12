Как коронавирус атакует регионы: карта и статистика по Украине на 12 июня

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 683 новых случаев коронавируса в разных областях страны.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

За все время пандемии в Украине подтверждено 29 753 случая COVID-19. В частности, заболевания подтверждено у 2 244 детей и 5 322 медиков. Выздоровели 13 464 человека, а 870 умерли.

Всего в стране 468 172 образца исследованы методом ПЦР и 68 557 образцов – методом ИФА.

В общем случаи подтверждены в таких областях:

Винницкая – 1317 (832 выздоровели)

Волынская – 1313 (378 выздоровели)

Днепропетровская – 983 (702 выздоровели)

Донецкая – 279 (122 выздоровели)

Житомирская – 1013 (540 выздоровели)

Закарпатская – 1506 (675 выздоровели)

Запорожская – 515 (322 выздоровели)

Ивано-Франковская. – 1669 (1001 выздоровели)

Киев – 3766 (1132 выздоровели)

Киевская – 1931 (648 выздоровели)

Кировоградская – 568 (453 выздоровели)

Луганская – 54 (45 выздоровели)

Львовская – 2526 (598 выздоровели)

Николаевская – 316 (206 выздоровели)

Одесская – 1065 (422 выздоровели)

Полтавская – 277 (256 выздоровели)

Ровенская – 2231 (1194 выздоровели)

Сумская – 204 (161 выздоровели)

Тернопольская – 1372 (1007 выздоровели)

Харьковская – 1426 (692 выздоровели)

Херсонская – 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая – 529 (387 выздоровели)

Черкасская – 517 (352 выздоровели)

Черновицкая – 3831 (1200 выздоровели)

Черниговская – 366 (81 выздоровели).

Как сообщал “источник”, большая часть новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 10 июня, когда Украина поставила антирекорд, была зафиксирована на территории Львовской и Волынской областей. При этом в будущем ситуация может стать еще плачевней.