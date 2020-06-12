Как коронавирус атакует регионы: карта и статистика по Украине на 12 июня

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 683 новых случаев коронавируса в разных областях страны.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
За все время пандемии в Украине подтверждено 29 753 случая COVID-19. В частности, заболевания подтверждено у 2 244 детей и 5 322 медиков. Выздоровели 13 464 человека, а 870 умерли.
Всего в стране 468 172 образца исследованы методом ПЦР и 68 557 образцов – методом ИФА.
В общем случаи подтверждены в таких областях:
- Винницкая – 1317 (832 выздоровели)
- Волынская – 1313 (378 выздоровели)
- Днепропетровская – 983 (702 выздоровели)
- Донецкая – 279 (122 выздоровели)
- Житомирская – 1013 (540 выздоровели)
- Закарпатская – 1506 (675 выздоровели)
- Запорожская – 515 (322 выздоровели)
- Ивано-Франковская. – 1669 (1001 выздоровели)
- Киев – 3766 (1132 выздоровели)
- Киевская – 1931 (648 выздоровели)
- Кировоградская – 568 (453 выздоровели)
- Луганская – 54 (45 выздоровели)
- Львовская – 2526 (598 выздоровели)
- Николаевская – 316 (206 выздоровели)
- Одесская – 1065 (422 выздоровели)
- Полтавская – 277 (256 выздоровели)
- Ровенская – 2231 (1194 выздоровели)
- Сумская – 204 (161 выздоровели)
- Тернопольская – 1372 (1007 выздоровели)
- Харьковская – 1426 (692 выздоровели)
- Херсонская – 179 (174 выздоровели)
- Хмельницкая – 529 (387 выздоровели)
- Черкасская – 517 (352 выздоровели)
- Черновицкая – 3831 (1200 выздоровели)
- Черниговская – 366 (81 выздоровели).
Как сообщал “источник”, большая часть новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 10 июня, когда Украина поставила антирекорд, была зафиксирована на территории Львовской и Волынской областей. При этом в будущем ситуация может стать еще плачевней.