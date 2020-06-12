Больше пользы, чем вреда: что привело к уходу Вакарчука из Рады и чем он займется

Внутренний конфликт в партии “Голос” из-за сбора подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова стал одной из главных причин сложения депутатского мандата основателем партии Святославом Вакарчуком.

Такое мнение высказали “источнику” некоторые однопартийцы Вакарчука.

По словам собеседников издания, об уходе Вакарчука большинство членов фракции узнали только в день его брифинга в Верховной Раде.

“Знало только руководство и еще пару нардепов. Для всех остальных это стало удивлением, но многие уверены, что мы можем так достичь больше пользы, чем вреда от такой перезагрузки. Слава останется в партии, каждый будет делать то, что у него получается”, – комментирует нардеп “Голоса” “источнику”.

Последней каплей для Вакарчука стал внутренний конфликт в партии из-за сбора подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Большая часть фракции выступила за то, что политической силе необходимо вести достаточно агрессивную борьбу за отставку министра.

В частности, “Голос” присоединился к акции у стен Верховной Рады, которая проходила в день отчета Авакова в Раде. Только сам Вакарчук выступил против таких действий и даже не поставил свою подпись за данное решение. Тогда в партии это объясняли тем, что Вакарчук находился во Львове по семейным обстоятельствам и был не на связи.

По данным источников “источника”, в партии из-за ситуации с Аваковым произошел конфликт. В конечном итоге провальные действия “Голоса” по сбору подписей фактически легитимизировали нынешнего главу МВД, который теперь всегда сможет сказать, что большинство депутатского корпуса – против его отставки.

Подробнее о том, что будет с политической силой дальше и какие конфликты внутри партии могли поспособствовать уходу Вакарчука из парламента, читайте в материале “источника”: Пропал “Голос”: что будет с партией без Вакарчука