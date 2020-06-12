Зеленский уволил дипломата, сыгравшего важную роль в скандале с путинским актером

Посол во Франции Олег Шамшур, который добился прекращения рекламной кампании французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, был уволен с должности по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Текст указа опубликован пресс-службой главы государства.

“Уволить Шамшура Олега Владиславовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и с должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству”, – сказано в тексте документа.

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике назначен Вадим Омельченко, выпускник Национальной юридической академию им. Ярослава Мудрого. По образованию он юрист-правовед, некоторое время работал в милиции.

Омельченко был руководителем группы советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам Сергея Тигипко. С 2000 по 2006 год занимал должность вице-президента корпорации Интерпайп (владелец — Виктор Пинчук).

Как сообщал “источник”, ранее компания “Данон Украина” объяснила ситуацию с рекламой в России с участием актера Михаила Пореченкова, стрелявшего ранее из пулемета в сторону украинских защитников Донецкого аэропорта.