В Луганской области зафиксировали пять обстрелов со стороны НВФ

11 июня в Луганской области зафиксировано пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, передает ВестиЛуг.

Так, боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Орехово из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

По хутору Вольному боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новоалександровки зафиксирован обстрел НВФ из реактивных противотанковых гранатометов, АГС и крупнокалиберных пулеметов.

Под Крымским боевики при обстреле применили вооружение БМП-1, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.