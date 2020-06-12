Обыски ГБР у Омеляна: экс-министр рассказал, что сейчас происходит

Обыск в доме, где проживает бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, продолжается.

Об этом “источнику” расказал сам Омелян.

Он не ответил на телефонный звонок, однако сразу же сам перезвонил.

“Продолжается“, – сказал экс-министр, отвечая на вопрос издания, проводится ли по-прежнему в его доме обыск. Разговор состоялся в 7.45.

При этом он сказал, что ему не разрешают вести телефонные разговоры во время проведения следственных действий (что является обычной практикой).

“Сказали, что после (обыска) можно“, – уточнил экс-министр.

Как ранее написал в Facebook Владимир Омелян, 12 июня в 6.30 утра, в дом, в котором сейчас живет его семья, ворвались сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). По его словам, дело якобы касается бывших владельцев дома. Соцсети с гневом обсуждают действия ГБР.

Омелян, который был министром при президенте Петре Порошенко, является активным критиком нынешней власти.