Боевики разозлили бойцов ВСУ и понесли крупные потери: озвучены цифры

Российские оккупанты продолжают вести обстрелы украинских военных на Донбассе. 11 июня в ответ на обстрелы уничтожили большое количество боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что неподалеку Орехово вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Хутора Свободного враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. По украинским позициям вблизи Крымского агрессор применил вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также на подступах к Новоалександровки и Луганского российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских бойца были ранены, один получил боевую травму. Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие жестко ответили на обстрелы, заставляя оккупационные войска прекратить огонь. По данным разведки, наши воины уничтожили 8 российских оккупантов и еще как минимум 8 ранили.

Как сообщал “источник”, 9 июня автомобиль Национальной гвардии Украины подорвался на неустановленном взрывном устройстве в Авдеевке Донецкой области.