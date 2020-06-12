В традициях КГБ: украинцев возмутил утренний обыск у экс-министра

Обыски в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна, которые проводит Государственное бюро расследований утром в пятницу, 12 июня, возмутили пользователей сети.

В комментариях утренний визит сотрудников ГБР сравнивают с действиями советских органов госбезопасности.

Некоторые пользователи предполагают, что обыски не случайно состоялись на следующее утро после телевизионного эфира с участием украинского политика.

“Утренние обыски у Омельяна в традициях НКВД месть за вчерашний эфир? Оппозицию пытаются придушить, пока работают по топ-оппозиционерам, потом масштабы будут расширяться”, – пишут в комментариях.

Как ранее сообщал “источник”, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сломали входную дверь в киевском музее Ивана Гончара, чтобы провести обыски с целью изъятия картин, которые заведению подарил экс-президент Петр Порошенко.