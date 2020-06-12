ГБР с первыми петухами ворвалось в дом известного министра времен Порошенко: фото

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) рано утром 12 июня пришли с обысками в дом, который арендует бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook.

“6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем“, – написал Омелян.

Также он опубликовал фото с места событий.

Как сообщал “источник”, 10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Там ему сообщили о подозрении по делу о склонении должностного лица к выполнению преступного приказа. В материалах дела говорится, что подозреваемый якобы в 2018 году издал явно преступный приказ в отношении главы Службы внешней разведки, что является превышением власти и служебных полномочий.