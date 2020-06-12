Львов и Закарпатье затопило из-за мощного ливня с градом: фото и видео

В сети появились фото и видео стихии, которая в четевр, 11 июня, обрушилась на Закарпатье и город Львов.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, мощный ливень превратил улицы в настоящие реки.

Во Львове затопленные улицы и площади города некоторые жители использовали для развлечений. Особенно радовались неожиданному купанью дети, хотя взрослые от них тоже не отставали.

Видео развлечений после ливня опубликовал на своей Facebook-странице депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В закарпатском селе Приборжавске поводов для радости после ливня было меньше.

Как сообщили на Facebook-странице Должанской объединенной территориальной общины, в результате проливного дождя здесь было подтоплено более 40 домохозяйств, разрушены 4 мостовые переходы и 100 метров береговой линии потока Мочарний.

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На улице Монастырской – повреждено дорожное покрытие протяженностью около 2 километров, в результате чего затруднен проезд в Свято-Серафимовского женского монастыря.

Создана комиссия по обследованию последствий стихии и нанесенного ущерба.

Как ранее сообщал “источник”, во Львовской области во время урагана на женщину упало дерево.