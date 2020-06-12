Кого 12 июня ждут серьезные перемены: прогноз астрологов по знакам зодиака

Пятница, 12 июня, по прогнозу астрологов может принести серьезные жизненные изменения – в этот день даже самые ленивые и пассивные из нас станут активными и деятельными. Это время революций и государственных переворотов, когда осуществляются научные открытия и создаются бессмертные произведения искусства. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, – быть честными, поскольку за неблаговидные поступки рано или поздно придется отвечать.

“источник” рассказывает, что ждет представителей знаков зодиака в пятницу, 12 июня.

Овен

Овнов могут беспокоить сомнения. Трудно принять решение. Кто-то может распускать о вас сплетни или обманывать. Сегодня вас могут пригласить вечером в гости, но лучше отказаться, так как это может закончиться ссорой. День хорош для неспешной работы, которую вы осуществляете в одиночестве. Несмотря на навязчивое желание свернуть горы, энергию в этот день следует тратить разумно: в противном случае вы рискуете потерять ее, ничего при этом не сделав.

Телец

Вы можете получить новости, которые вызовут удивление или волнения. Будете спорить с друзьями или коллегами, доказывать свою правоту. Возможно, будете играть в футбол или другие активные игры на свежем воздухе. В профессиональной сфере вполне вероятно добьетесь успеха, совершите прорыв. Не стоит тратить время и силы, решая проблемы людей, которые вас окружают, иначе они сядут на голову и свесят ножки – точнее, будут пользоваться вашей безотказностью и в дальнейшем.

Близнецы

Плодотворной работе, для которой в этот день сложится благоприятная ситуация, может помешать свойственна вам изменчивость, по несколько раз в день будет менять настроение с “плюса” на “минус” и обратно. Звезды предупреждают, что вас кто-то может обманывать. Лучше не принимать решений под влиянием чужих советов. Вам будет сложно победить в соревновании с конкурентом или в споре с коллегой, не слишком к вам настроенным. Сегодня могут быть какие-то приключения, тайные дела, связанные с риском.

Рак

На сегодня можно смело назначать презентацию нового проекта – вы будете владеть таким красноречием и даром убедительности, что потенциальные клиенты выстроятся к вам в очередь. Вы сейчас полны оптимизма и рветесьв бой, но рискуете растратить силы впустую. Друг, который старше вас по возрасту или должности, даст правильный совет.

Лев

Присущий вам комплекс полноценности необходимо демонстрировать в работе, а не в отношениях с близкими людьми – они могут это неправильно истолковать и обидеться. Звезды советуют сегодня не рисковать и не принимать ответственных решений. Постарайтесь важные дела перенести на завтра. Возможные потери, убытки. Вы можете получить подарок, который вас обязывает к чему-то сомнительному. Также предусматриваются покупки. Риск ДТП, так что будьте внимательны за рулем.

Дева

Получив предложение заменить на время высокопоставленного коллегу, соглашайтесь, не раздумывая: на его месте вы сможете продемонстрировать начальству свои таланты и способности. вам надо действовать активнее. Вы наверняка чего-то очень хотите, но боитесь подвергать себя ненужному риску. Рискуя, вы действительно можете проиграть, а можете и выиграть. А вот бездействие результата точно не принесет и хороший момент будет упущен. В делах, которые вы начинаете вместе с партнером по браку, точно придет успех. В то же время есть риск поссориться с любимым человеком.

Весы

В конфликтных ситуациях используйте весь отпущенный вам природой дипломатический потенциал, чтобы решить ситуацию миром – помните, что обид вам не простят. Вам сегодня лучше работать в одиночестве, поскольку вы слишком требовательны к коллегам или друзьям, и вам кажется, что они все делают не так. Будете критиковать – получите конфликт. Также сегодня предполагается много небольших хлопот. Есть риск некоторого ухудшения самочувствия.

Скорпион

Судьба будет сопровождать вас как в профессиональных, так и в личных отношениях, поэтому старайтесь не упустить счастливый шанс урегулировать жизненные обстоятельства на всех уровнях. Вам не нужно сегодня торопить события. Возможно, вы чего-то очень хотите, и выматываете душу окружающим, рассчитывая получить желаемое. Но настойчивость может привести к обратному эффекту – цель будет только отсрочена. Также сегодня у вас проснулась склонность к необдуманным расходов. Советуем быть экономнее.

Стрелец

Непременно воспользуйтесь возможностью проявить себя перед начальством с лучшей стороны, продемонстрировав ему свои таланты и трудолюбие – это лучшим образом скажется на вашей карьере. Дела пойдут медленнее, чем вы рассчитывали. Есть вероятность, что вы где-то допустили ошибку и теперь надо все перепроверять или переделывать. Поведение одного из знакомых вас нервирует, раздражает. Много времени будет проведено в ожидании.

Козерог

Никогда не позволяйте впутывать себя в финансовые махинации, какую бы вам прибыль при этом не обещали – потери, полученные в результате окажутся куда более серьезными. Есть риск поссориться с другом или симпатичным человеком. Но разговор по душам позволит снизить градус напряжения. Не стесняйтесь извиняться, если были неправы и сгоряча наговорили гадостей. Также сегодня плохо давать необдуманные обещания. Риск ДТП.

Водолей

Удача будет на вашей стороне: все дела, назначенные на этот день, легко удастся выполнить, а люди, которые вас окружают, будут проявлять исключительно симпатию и доброжелательность. День будет полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Настроение тоже окажется неустойчивым. Вас кто-то то веселит, развлекает, то напрягает острой иронией и придирками. Возможны расходы, есть риск, что вы потратите деньги на то, что вам совершенно не нужно. Но можете сегодня неплохо заработать.

Рыбы

Получив предложение возглавить работу над интересным, но сложным и трудоемким проектом, не отказывайтесь, иначе вы никогда не научитесь брать на себя ответственность за серьезные дела. День скорее хороший. Планы могут быстро осуществиться. То, что раньше казалось сложным и даже пугающим, получится легко и даже может принести удовольствие. Но все портит эмоциональная нестабильность. Вы можете раздражаться по пустякам и цепляться к другим. Возможны новости, приятные известия.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака в июне 2020 года ждет успех.