В Украине ко дню России путинским дипломатам передали “привет” с намеком: фото

Накануне так называемого дня России, который празднуется в РФ 12 июня, бигборды с гербом Департамента контрразведки появились рядом с российскими консульствами во Львове и Одессе, а также в Киеве — возле посольства. По соседству с геконсульством в Харькове нарисовали патриотический мурал.

Фото этих объектов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, бигборды с гербом Департамента контрразведки почти одновременно выросли рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе. В Киеве на Воздухофлотском проспекте, перед посольством России тоже возвышается орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею.

“Поздравления с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства это легальный “крышу” для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране”, – написал журналист.

Тем временем в Харькове группа художников завершила работу над муралом на боковой стене пятиэтажного дома по улице Политехнической, 17 перед окнами российского диппредставительства. На рисунке размером примерно 10 на 10 метров изображен казак на коне, который копьем поражает двуглавого монстра с коронами на голове. В верхнем углу мурала размещен герб контрразведки Украины, а также надпись “Помним – побеждаем!”.

Как ранее сообщал “источник”, контрразведчики СБУ задержали в Харькове украинца, который работал на один из разведывательных центров Генштаба России.