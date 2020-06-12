Настоящие тропики: где в Украине будут ливни с грозами и самая “адская” жара

В пятницу, 12 июня, в Украине сохранится жара до плюс 35 градусов, однако в западных и южных областях ожидаются грозы и будет прохладнее.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, дожди с грозами пройдут в западном и южном регионе а также в Запорожской области. На остальной территории – солнечно, без осадков.

В пятницу днем прогнозируется от 25 до 35 градусов тепла, жарче всего будет на востоке страны. Ночью столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 20 градусов.

Как сообщал “источник”, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня лето в Украине будет по-настоящему жарким. При чем самым жарким месяцем станет июнь, а уже с 18 августа начнется резкое понижение температуры.