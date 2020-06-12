Змеиный праздник 2020: запреты и приметы в этот день

12 июня в народе называли Змеиным днем. В этот день не рекомендуется ходить в лес, в чаще или большой траве, ведь там может укусить змея. Наши предки верили, что именно в этот день пресмыкающиеся дня вылезали на солнце и их количество очень велико.

“источник” рассказывает подробнее об истории праздника, его приметах и запретах.

В Киевской Руси было поверье, что в этот день “змеи поездом идут на змеиную свадьбу”. Убивать гадов в этот день было очень опасно: считалось, что змеиные родственники будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не беспокой лесные чащи, не спрашивай судьбы“.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: “Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный”.

Приметы на Змеиный день

Закричала сова – к холоду.

Утром нет росы – ночью дождик польет.

Золотистые чистые или бледно-розовые запад и восток – погода останется хорошей.

Когда бобы цветут – с хлебом трудно, но когда мак в цвету – уже легче.

Шмели обеспокоены – быть дождю.

Утки во время дождя не спрятались, а вытянули шеи и задрали головы вверх – непогода затянется.

В зените небо ясное – к улучшению погоды.

Поздно вечером кузнечик затрещал – к погожему дню.

Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла цветы и согнула стебли – ждать осадков.

Обильное цветение шиповника обещает злую зиму.

Сон с 11 на 12 июня вещий. Исполнится он через неделю.

12 июня в православии

12 июня (30 мая по старому стилю) православные верующие почитают память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского, жившего в IV веке.

Святой был отшельником. Во времена антихристианских гонений при императоре Валенте он жил в пустыне. В 378 году, когда император готовился к военному походу против готов, стоявших в большом количестве на берегах Дуная и угрожавших Константинополю, Исаакий призвал царя открыть храмы православным. Однако император не прислушался к преподобному и приказал бросить его в овраг, на дне которого было непроходимое болото. Святой с помощью Божией остался жив. Он призвал императора открыть храмы православным и предположил, что если он этого не сделает, то погибнет в огне.

Предсказания святого исполнилось: преследуемый варварами император бросился бежать и скрылся в сарае с соломой. Варвары, узнав об этом, сожгли сарай. После известия о гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия.

На Исааков день люди старались не ходить в лес, потому что змея могла так укусить человека, после укуса его будет вылечить очень трудно.

Напомним, 8 июня православные христиане отмечали большой праздник – День Святого Духа, который считается прямым продолжением Троицы. Его дата скользящая – в православии праздник отмечают на 51-й день после Пасхи. Поскольку дата всегда выпадает на первый день недели, ее часто называют Духов понедельник, или Понедельник Святого Духа.