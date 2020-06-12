На дне Адриатического моря обнаружили древний порт: фото

Ученые отдела археологии Задарского университета обнаружили в западной части Новиградского моря (залив на побережье Адриатики) строения античного порта. Остатки сооружения оказались затоплены и находятся на глубине трех метров в 22 километрах к северо-востоку от города Задар в Далмации.

Как передает “источник“, об этом сообщает TCN.

Благодаря аэрофотосъемке ученым удалось получить данные для проведения археологической разведки.

“Мы отправились туда, нырнули и на морском дне сразу же заметили строение, указывающее на древнюю гавань, археологические остатки которой находятся примерно на глубине трех метров. На данный момент это самый старый порт в Либурнии, а возможно и во всей хорватской части Адриатики”, – заявил археолог Мато Илкич.

С помощью радиоуглеродного анализа найденных деревянных изделий удалось установить, что порт был построен между 371 и 199 годами до н. э.

Остатки итальянской керамики, монеты из Карфагена и другие артефакты свидетельствуют, что в здешней гавани швартовались торговые суда из Африки, Италии и Греции.

Напомним, археологам впервые удалось создать карту древнеримского города, изучив его с помощью специального георадара. Благодаря новым технологиям, которые были использованы впервые, удалось полностью воссоздать итальянский город под названием Фалерии Нови, который располагался в 50 километрах от Рима.