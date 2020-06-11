Похоже на Чернобыль: опубликованы депрессивные фото жилого “гетто” в России

В сети показали, как выглядит район «Зенитка» в российской Чите. Всего в 10 минутах езды от центра города можно увидеть Чернобыльскую зону отчуждения – полуразрушенные дома, стаи бродячих собак, безлюдная местность, отсутствие дорог. От Чернобыля этот район отличается только наличием мусора, свалок и помоек практически везде. Однако в «читинском гетто» живут люди.

Об этом говорится в репортаже журналистов издания Zab.ru.

В доме по улице Кенонская живут семьи с детьми уже более десяти лет. Им приходится спать почти с открытой крышей – небо закрывают лишь куски шифера.

«Дом числится аварийным, он не жилой, осталось тут всего три семьи. Никого не расселяют уже около десяти лет, так и живут люди в таких условиях. Я здесь 20 лет живу, крыша разрушена, дождь идет – все протекает, гниет. Зимой очень холодно, а здесь ведь у всех дети маленькие», – рассказал мужчина.

В нескольких метрах от дома красуется привычная для жителей гора из мусора и жидких отходов, а посреди неё стоит покосившийся туалет.

«Дом признали аварийным, расселять планируют в 2021 году. Помойка в этом месте была всегда, поставили один мусорный бак для вида, но толку от него никакого. Раз в 2-3 месяца убирают саму свалку. Делали крышу недавно, но от неё стало только хуже, промерзает еще больше, они убрали завалинки. В общем, ничего здесь не делают, здесь жители сами по себе пробиваются», – расказал один из жителей дома.

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Он добавил, что в данном районе три контингента людей – алкаши, пожилые люди и кочевники. Но одна из главных проблем – собаки, они практически везде и часто нападают на людей.

«Детей здесь немало, страшно за них из-за бродячих собак, здесь их очень много. Ходить очень опасно, были десятки случаев нападений на людей», – добавил он.

Молодой человек рассказал также о том, как туалеты распределяются по категориям граждан. Малообеспеченные люди ходят в обычные деревянные туалеты, а остальные – в сараи.

“Читинское гетто” можно использовать как туристическое место для устрашения приезжих: людям будет интересно посмотреть, как здесь выживают.

Напомним, в рамках ослабления карантина Чернобыльская зона отчуждения открывается для посещения, но с определенными ограничениями.