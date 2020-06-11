В Киеве сняли на видео пьяную девушку за странным занятием

Утром в четверг, 11 июня, в Киеве заметили обнаженную девушку, которая пыталась пересечь проезжую часть дороги. Однако делала она это странным способом – на коленях.

Об этом сообщили в сообществе “Киев Оперативный” в Facebook, где опубликовали соответствующее фото и видео, которое можно посмотреть по ссылке.

Абсолютно голая девушка пыталась переползти дорогу по пешеходному переходу. Затем, когда попытка не удалась, она просто прилегла посреди дороги.

“Жара заставляет некоторых людей делать максимально странные поступки”, – прокомментировали поведение девушки в сети.

Пользователи сети предположили, что жара здесь к чему, и рассказали, что девушку заметили на бульваре Академика Вернадского и она находилась в неадекватном состоянии – вероятно в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее десяток голых мужчин совершили пробежку по центру Киева, агитируя носить во время карантина защитные средства. Кроме медицинских масок, носков и обуви, на бегунах ничего из одежды не было.