Под Николаевом задержали 30-летнего педофила: изнасиловал падчерицу

30-летний житель Николаевской области предстанет перед судом за изнасилование своей 13-летней падчерицы. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что 9 июня с заявлением в Веселиновское отделение полиции обратился житель одного из сел района, который сообщил об изнасиловании его несовершеннолетней племянницы ее отчимом.

30-летнего ранее судимого злоумышленника правоохранители доставили в отдел полиции, где под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК).

Сейчас продолжается досудебное следствие. Мера пресечения избирается. Согласно санкции инкриминируемой статьи преступнику грозит до пятнадцати лет за решеткой.

Напомним, ранее в Ровно 14-летний парень снял видео изнасилования своей 12-летней подруги. Инцидент произошел в подъезде многоэтажного дома. Подросток снял преступление на видео, чтобы похвастаться в школе, что встречается с семиклассницей.