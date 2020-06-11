Наступят “темные времена”: в России заинтересовались деятельностью “министерства обороны ДНР”

Российские военные подозревают коррупцию в так называемом “министерстве обороны ДНР”.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Донбасский Кейс”.

Такой вывод сделали после проблем в армии ЛДНР. Предупреждающее распоряжение “ликвидационной комиссии по ликвидации министерства обороны ДНР” было дано еще в 2019 году. Но тогда россияне собрали данные про госимущество нак называемой ДНР, которым управляет “министерство”, а также о финансах, долгах и деятельности “ведомства”. В прошлом году ситуация ограничилась проверками доходов, “пенсионного фонда” и органов страхования.

Теперь Южный военный округ РФ подозревает в коррупции “минобороны ДНР”. Этому способствовала ситуация в армии так называемой республики, когда боевики начали массово покидать ряды из-за отсутствия выплат.

“Что ж, военное руководство не прислушалось ни к публикациям в СМИ на данную тему, ни даже к “последнему предупреждению” со стороны российских силовиков, так что в скором времени можно ожидать “веселого времени” для верхушки “минобороны”, только бы им или тем, кто придет на их место, все это на пользу пошло”, – пишут в сети.

Как сообщал “источник”, в сети появился рассказ бывшего члена незаконных вооруженных формирований на Донбассе Михаила Полынкова, который координировал проект “Новороссия”, о том, как боевики поверили российскому фейку и перестреляли друг-друга.