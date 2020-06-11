Врачам денег нет, но вам найдем: в Москве под путинский референдум людям раздадут миллиарды

В России планируют запустить программу с денежным вознаграждением за участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на РБК.

В рамках проекта “Миллион призов” граждане получат сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму в 10 миллиардов рублей. Их будут раздавать на избирательных участках.

“Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться”, – объяснил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, сертификаты будут действовать в московских предприятиях сферы услуг, ресторанах и магазинах. Мэрия рассчитывает, что это простимулирует рост потребительского спроса.

Также Немерюк отметил, что аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.

“В этой связи было предложено, что со своей стороны бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тысячах магазинов, а жители, в свою очередь, получат через портал “Активный гражданин” более 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги”, – добавил Немерюк.

В сертификате 1 балл равняется 1 рублю. Эти деньги люди смогут потратить до 31 декабря 2020 года.

“Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд рублей, которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города”, – сказал Немерюк.

Напомним, в России власти не выплатили сумму денег медикам, которую обещали за борьбу с коронавирусом.

Как сообщал “источник”, известный художник Сергей Елкин высмеял карикатурой изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Конституцию РФ.