Как Украине избежать второй волны пандемии коронавируса: в Минздраве дали четкий ответ

Украина может избежать второй волны пандемии коронавируса, но для этого украинцы должны соблюдать нормы карантина.

Такое заявление 11 июня сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что игнорирование коронавируса может принести за собой вторую волну пандемии.

“Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, как будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно”, – уточнил Степанов.

Несмотря на это, министр признал, что Украина будет готова ко второй волне лучше, чем к первой.

Ранее “источник” сообщал, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 10 июня, когда Украина поставила антирекорд, была зафиксирована на территории Львовской и Волынской областей.