Ювентус – Милан: где смотреть полуфинал Кубка Италии 12 июня

12 июня в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии встретятся “Ювентус” и “Милан”. Встреча пройдет в Турине на стадионе “Альянц”. Онлайн видео трансляция матча Ювентус – Милан будет доступна на “источнике”.

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на польском телеканале TVP Sport. Также поединок покажет российский телеканал “Матч ТВ”.

В первом матче команды сыграли вничью в Милане со счетом 1:1. Встреча состоялась 13 февраля. Ответный матч должен был пройти 4 марта, но игра была отменена из-за угрозы распространения коронавируса. Нынешний матч пройдет без зрителей по тем же соображениям.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” может лишиться Роналду по окончании сезона.