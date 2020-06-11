Надевала пакеты на головы и избивала: новые подробности об убийце ребенка в частном детском саду Запорожья

51-летняя воспитательница нелегального детского сада в Запорожье, которую подозревают в убийстве ребенка, работала с детьми год.

Об этом говорится в программе “Надзвичайні новини” на телеканале ICTV.

Ирина Суханова устроила нелегальный детсад у себя в квартире. Она год работала без лицензии, набирая детей по объявлению.

В суде родственники погибшей маленькой девочки угрожали подсудимой, что обольют ее кислотой. Та, в свою очередь, вину в трагическом инциденте на себя не брала. Она заявила, что не убивала ребенка. Женщина объяснила, что предмет, который она надела на голову воспитаннице, как видно на видео, не подушка, а ортопедический валик.

Правоохранители считают, что приспособление воспитательницы было с целью закрывать рот детям, которые плакали.

Также полиция заполучила записи с компьютера подсудимой, на которых видны ее издевательства над детьми. Женщина била воспитанников. Дети были предоставлены сами себе, бегали с пакетами на головах.

Как ранее сообщал “источник”, Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения для 51-летней воспитательницы в виде содержания под стражей. Подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе до 2 августа. Если вина воспитательницы будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.