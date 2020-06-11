В Минске состоялись важные переговоры по Донбассу в рамках договоренностей “нормандской четверки”

В Минске (Беларусь) украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы для обсуждения работы группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщают на сайте президента Украины.

Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата. Накануне поездки украинской делегации в Париж 12 июня обсуждалось повышение эффективности работы ТКГ.

Как сообщал “источник”, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский провел одинадцатый телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили вопросы Донбасса и немецко-украинские отношения.

Напомним, представители переселенцев из оккупированных территорий на переговорах трехсторонной контактной группы в Минске будут доказывать Западу и всему миру, что Донбасс – это не ДНР и ЛНР.