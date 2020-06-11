Будет еще больше: в Минздраве прокомментировали антирекорд по больным коронавирусом

Большая часть новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 10 июня, когда Украина поставила антирекорд, была зафиксирована на территории Львовской и Волынской областей. При этом в будущем ситуация может стать еще плачевней.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он объяснил, что в этих областях образовались очереди из анализов на COVID-19, так как образцы передают в другие регионы.

По словам Ляшко, в данный момент во Львовской области самая большая очередь из образцов, которые необходимо исследовать на коронавирус. Очереди планируется устранить уже до конца недели.

“Во Львовской области еще осталось 2000 образцов, которые будут сегодня или завтра утром доставлены в национальную референс лабораторию и мы силами национальной референс лаборатории также подчистим все под ноль, поэтому возможно будет количество случаев больше, но мы будем наблюдать динамику и будем смотреть динамику как все происходит в других областях нашей страны”, – заявил Ляшко.

Ранее “источник” сообщал, что власти уверяют, что внезапного роста заболеваемости коронавирусом в Киеве не ожидается, в тоже время ситуация остается довольно серьезной.