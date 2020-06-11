Пленки Ермака: НАБУ начало расследование против чиновника и его брата

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу “пленок Ермака”.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Одно из дел открытое в отношении председателя Офиса президента Андрея Ермака. В НАБУ отметили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда относительно обязательства внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

“В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении… внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды – ред.)”, – говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанному заявлению, председатель Офиса президента “получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти”.

Подробнее о скандале вокруг записей брата главы канцелярии Дениса Ермака читайте в материале “источника”: Разборки в Офисе Зеленского: спасет ли коронавирус Ермака.