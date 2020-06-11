Просто подготовка к выборам: девелопер пояснил пиар на “защите” сквера Чкалова

Чкаловскому скверу в Киеве ничего не угрожает, кроме благоустройства, акцию “за сохранение” по ул. Гончара, 55Б прокомментировал Роман Ткаченко, исполнительный директор ООО “Дилайвест”, которая является девелопером проекта.

Об этом сообщают “Украинские новости”.

“Со стороны отдельных депутатов Киевсовета происходит открытая манипуляция по поводу строительства. Почему вопрос решили сделать медийным сейчас? Скоро выборы и часть политиков переживают, что не попадут в горсовет. Тезисы о строительстве в парке – манипуляция общественным мнением и нагнетание искусственного социального напряжения среди жителей района и киевлян. Мы первые среди защитников сквера Чкалова”, – заявил застройщик.

По словам Ткаченко, в сквере присутствовали представители ОО, которые являются членами комиссий КГГА и используют служебное положение для рейдерских атак на предприятие.

“Средь бела дня вооруженные хулиганы разрушили строительный забор, подвергая опасности детей и их родителей, находившихся на детской площадке рядом. Наша компания открыта к общению с общественностью и местными жителями. А преступным действиям будет дана правовая оценка: открыты уголовные производства в отношении лиц, препятствующих законной хозяйственной деятельности, которые наносят ущерб нашему предприятию”, – отметил он.

Также Роман Ткаченко опроверг информацию, которую распространили оппоненты строительства. По словам девелопера, стройплощадка находится на смежном со сквером участке. Речи о захвате сквера, устройстве проездов через сквер, строительстве в нем – не идет. Поэтому компания добровольно отказалась от части участка в пользу города и потребностей жителей района.

“Арендатор полгода назад подал ходатайство о разделе земельного участка и передачи ее части площадью 170 кв общине города для нужд сквера. Копии документов были переданы главе земельной комиссии представителем застройщика. Строительство будет на 12 этажей, а не на 16, как заявляют в отдельных СМИ”, – добавляют в “Дилайвесте”.

Отдельно Роман Ткаченко прокомментировал обвинения в незаконности строительства. По его словам, легальность строительства была установлена решением суда Киева и Верховного суда. С 2017 строительство было приостановлено и не ведется. Застройщиком наперед оплачено более 2 млн долл в бюджет как паевой взнос в развитие инфраструктуры Киева.

“Просим киевлян быть внимательными: не разглашать непроверенную информацию, критически относиться к заказным материалам, сопоставлять точки зрения и делать выводы, чтобы не стать жертвами манипуляций накануне местных выборов. Мы будем бороться с клеветой и манипуляциями, которые распространяют в интернете отдельные депутаты и должностные лица с низкой социальной ответственностью”, – заявил представитель “Дилайвеста”.