В “Укрлендфарминге” Бахматюка рассказали о модернизации элеваторов

Сеть элеваторов, принадлежащая аграрному холдингу “Укрлендфарминг” украинского бизнесмена Олега Бахматюка, завершила подготовку оборудования к новому сезону. В этом году в агрохолдинге модернизировали один из крупнейших элеваторов Европы.

“В этом году нами модернизировано один из крупнейших элеваторов Европы – ООО “Элеватор Агро”, общей мощностью 446 тысяч тонн одновременного хранения, – рассказал Українським новинам директор департамента зернохранения холдинга Богдан Штогрин. – На нем установили еще одну сушилку “Кимбрия”. Важно, что благодаря ее установке мы увеличили оборачиваемость элеватора, расширив спектр культур: добавили рапс, который можно принимать в объеме до 2 тысяч тонн в сутки. Модернизировали также камеру нагрева сушилки GSI-10000. Реализация данных мер позволила увеличить прием подсолнечника с 2 до 5 тысяч тонн в сутки”.

Первыми во второй половине июня начинают работу элеваторы южных и центральных регионов страны. “Укрлендфарминг” имеет несколько таких, которые расположены в этих областях. Один из них – “Агро Сервис”.

“В этом году мы реконструировали на элеваторе “Агро Сервис”, расположенном в Николаевской области, автомобильные весы, увеличив длину платформы до 18 м, что позволяет нам принимать крупногабаритные автомобили”, – отметил Богдан Штогрин.

Общая мощность собственной элеваторной сети “Укрлендфарминг” – 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. 17 элеваторов расположены возле основных земельных массивов холдинга и все имеют подъездные железнодорожные пути.

Благодаря высокотехнологичным характеристикам и логистическим преимуществам элеваторные мощности группы УЛФ покрывают 98% собственных потребностей агрохолдинга в хранении сельскохозяйственной продукции. Активной является работа элеваторов с посторонними поклажедателями.

“Укрлендфарминг” является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Владельцем холдинга, который создаёт 27 000 рабочих мест, является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.