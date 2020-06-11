Уничтожают СБУ “реформами”: нардеп Бурмич прокомментировал действия “иностранных партнеров”

Заниматься реформой Службы безопасности Украины должны украинские специалисты, а не представители иностранных партнеров, это может уничтожить ведомство.

Такое мнение высказал народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Анатолий Бурмич, передает 112 канал.

“Читаем об этой острой и специфической реформе от иностранных партнеров, или украинских граждан, которые работают в организациях, финансируемых соответствующими фондами и существующих за счет грантов. Создается впечатление, что иностранцы и те, кого они финансируют, больше нас, граждан Украины, занимаются реформой СБУ, которая является одним из фундаментов независимости и суверенитета Украины. Многочисленные публикации создают информационный фон и могут влиять на мнение законодателей, задействованных в реформировании государственного органа”, – предупредил политик.

Он отметил, что необходимость реформирования СБУ возникла после принятия в июне 2018 Закона Украины “О национальной безопасности”, в котором СБ Украины определено четкое место в этом секторе. Этим законом и Конституцией предусмотрен путь, по которому должна двигаться реформа СБУ.

“По моему убеждению, реформа СБУ должна осуществляться украинскими законодателями, специалистами сектора безопасности нашего государства при участии сотрудников СБУ. Безусловно, мы должны изучать опыт других стран и мнение украинского общества”, – подчеркнул парламентарий.

Он перечислил рекомендации по реформе СБУ от грантовых организаций. Среди советов – сократить функциональность СБУ, оставив ей контрразведывательную деятельность; сократить численность почти в два раза; провести демилитаризацию и тому подобное.

“По моему мнению, те, кто дают такие рекомендации, не читают Конституцию Украины, не знакомятся с законодательством Украины, нормативными актами, международными договорами, не говоря о существующих угрозах и вызовах национальной безопасности Украины как извне так и внутри государства”, – заявил народный депутат.

По его убеждению, партнеры не должны рекомендовать реформы, которые ослабят Службу безопасности.

“Мы были свидетелями реформирования МВД, ГПУ, создание НАПК, НАБУ, ГБР, Антикоррупционного суда. МВД после реформы Згуладзе и Деканоидзе на пятый год начинает более-менее работать. В прокуратуре после реформы 2 тыс производств без процессуального прокурорского сопровождения и не могут поступить в суды. НАПК, может хоть на шестой год существования заработает. После создания НАБУ уровень коррупции только увеличился, а в ГБР более полугода не могут назначить руководителя. Работа судей вообще непонятна. Осталось уничтожить СБУ? На эти вопросы мы должны ответить сами – и учесть при реформировании СБ Украины “, – резюмировал Анатолий Бурмич.