Запоздалое лето побило уже два температурных рекорда в Киеве: подробности

Запоздалое лето в Киеве уже успело отметится двумя температурными рекордами.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

10 июня в столице среднесуточная температура воздуха составляла +26,3 градуса за Цельсием, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1885 году – за 135 лет наблюдений.

Ночь на четверг, с 10 на 11 июня, в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже 20,6 градуса за Цельсием. А прошлогоднее предыдущее рекордное значение было 20,2 градуса и его превысило в 2020 году на 0,4 градуса.

Отметим, что лето в столицу пришло не по календарю. Первые дни июня были достаточно прохладными и дождливыми. В общем, такая погода наблюдалась на территории всей страны.

Как сообщал “источник”, синоптики прогнозируют жаркую погоду в Украине в пятницу, 12 июня, а также ослабление жары на выходных.